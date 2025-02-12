Семак прокомментировал потасовку в матче «Зенит» – «Спартак»

По словам тренера, арбитр матча «потерял нить игры» Главный арбитр финального поединка Зимнего кубка РПЛ Кирилл Левников не справился с игрой, что привело к потасовке, сказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
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