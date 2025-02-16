Грибок заставил иммунитет плодовой мушки уничтожить ее мозг 

По приблизительным оценкам, среди сотен тысяч описанных видов грибов (их в мире может насчитываться от полутора до пяти миллионов) многие тысячи ведут паразитический образ жизни, поражая растения, животных и даже своих сородичей.
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