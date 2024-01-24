Государство всерьёз взялось за планирование логистики. Куда будет вымощена дорога «Транспорта» из благих целей нового нацпроекта

Эпиграф. Официальная версия первого вице-премьера Андрея Белоусова: «Тот механизм реализации национальных целей, который для нас остаётся актуальным — именно механизм — недостаточен для решения задач, которые сейчас стоят перед страной… …Есть два пути: Первый путь {текущий} — завершение тех нацпроектов, которые уже есть.