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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Государство всерьёз взялось за планирование логистики. Куда будет вымощена дорога «Транспорта» из благих целей нового нацпроекта

Государство всерьёз взялось за планирование логистики. Куда будет вымощена дорога «Транспорта» из благих целей нового нацпроекта

Эпиграф. Официальная версия первого вице-премьера Андрея Белоусова:  «Тот механизм реализации национальных целей, который для нас остаётся актуальным — именно механизм — недостаточен для решения задач, которые сейчас стоят перед страной…  …Есть два пути: Первый путь {текущий} — завершение тех нацпроектов, которые уже есть.

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