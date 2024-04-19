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В Самарской области ожидается аномальная жара

В Самарской области ожидается аномальная жара

Публикуем прогноз на 20-24 апреля.По данным Приволжского Гидрометцентра, в Самарской области задержится аномально жаркая погода: среднесуточные температуры будут выше нормы на 9 градусов вплоть до 22 апреля.

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