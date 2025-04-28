Демократ Шумер раскритиковал Трампа из-за позиции по России и Украине

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер раскритиковал политику президента Дональда Трампа в контексте конфликта на Украине, предупредив, что администрация Белого дома наносит ущерб союзникам Вашингтона и демонстрирует слабость противникам.
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