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Наследование интеллекта: чьи гены играют ключевую роль в развитии умственных способностей ребенка

Наследование интеллекта: чьи гены играют ключевую роль в развитии умственных способностей ребенка

Наследование интеллекта: чьи гены играют ключевую роль в развитии умственных способностей ребенка Ольга ВайленкоНаследственность всегда играла важную роль в формировании личности и способностей человека.

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