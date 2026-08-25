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Царьград

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Продюсер Дворцов: Победитель «Голос. Дети» Данил Плужников поёт за копейки на Арбате

Продюсер Дворцов: Победитель «Голос. Дети» Данил Плужников поёт за копейки на Арбате

Победитель третьего сезона «Голос. Дети» Данил Плужников сейчас выступает на Арбате. Как рассказал продюсер Сергей Дворцов, он встретил артиста на улице и был потрясён тем, что обладатель яркого голоса вынужден петь для прохожих.

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