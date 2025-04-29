Технопарк в современном архитектурном стиле планируют построить в Строгине

Мосгостройнадзор выдал разрешение на возведение делового центра недалеко от 64-го километра МКАД. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, по проекту здание, состоящее из трех башен разной высоты соединенных стилобатом, с разных сторон выглядит по-особенному.
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