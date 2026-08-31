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Пятый канал

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«Не очень интересен»: почему Мот отказался от концерта Канье Уэста

«Не очень интересен»: почему Мот отказался от концерта Канье Уэста

Рэпер Мот признался, что не планирует посещать концерт Канье Уэста, несмотря на любовь к творчеству американского исполнителя.

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