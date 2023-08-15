Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 35 человек

Количество жертв взрыва автозаправочной станции возле Махачкалы выросло до 35 человек. В больницах в настоящее время находится около 80 пострадавших в результате этого инцидента.
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