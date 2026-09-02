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Мировое обозрение

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Россия ужесточила кампанию на Украине после провала переговоров с ЦРУ

Россия ужесточила кампанию на Украине после провала переговоров с ЦРУ

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа должен был стать каналом для сверки позиций по самому широкому кругу угроз — от Украины до Ирана.

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