Йеменские хуситы выпустили шесть ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов.
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