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Укро-эксперт: Худшее впереди – зимой русские «положат» нам банковскую систему и мобильную связь

Укро-эксперт: Худшее впереди – зимой русские «положат» нам банковскую систему и мобильную связь

Следующими мишенями ударов РФ по украинской инфраструктуре станет связь и финансовые центры. Об этом на канале «MayakUA» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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