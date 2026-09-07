Укро-эксперт: Худшее впереди – зимой русские «положат» нам банковскую систему и мобильную связь

Следующими мишенями ударов РФ по украинской инфраструктуре станет связь и финансовые центры. Об этом на канале «MayakUA» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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