В сентябре прошлого года в 88-й школе Тюмени девочке мусульманке, пришедшей в школу в платке, полностью скрывающем голову и шею, предложили либо снять платок, либо покинуть класс.
Диаспоры приезжих уже пытаются навязать власти свои порядки
Комментарии
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Леонид Руси
А если на выборах президента победит вахабит?
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1 час.
Светлана Петрова
хиджаб не худшая проблема, в Татарстане через одну носят замужние
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59 мин.
ГМ
Георгий Михалев
Конечно решит проблему, если в школьную форму ввести хиджаб. Я так думаю, давно пора, как никак в мусульманской стране живем, пора к порядку привыкать.
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58 мин.
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