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Четыре человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск

Четыре человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск

В ночь на 9 сентября при атаке БПЛА противника на Новороссийск погибли четыре человека, в том числе ребенок.

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