685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35"Поздравила полноценно": что сделала Решетова в день рождения Тимати 15 августа экс-избранник Анастасии Решетовой отметил день рождения – Тимати исполнилось 38 лет.