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В России два человека стали жертвами столкновения поезда с легковушкой

В России два человека стали жертвами столкновения поезда с легковушкой

В Иркутской области два человека стали жертвами столкновения поезда с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в Telegram.

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