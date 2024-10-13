В России два человека стали жертвами столкновения поезда с легковушкой

В Иркутской области два человека стали жертвами столкновения поезда с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в Telegram.
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