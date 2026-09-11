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Компани про «Золотой мяч»: «Буду рад, если выиграют Кейн или Олисе. Они были частью команды, забившей 182 гола. Но если все решает победа в ЛЧ – тогда ничего не поделаешь»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани был бы рад победе Харри Кейна или Майла Олисе на премии «Золотого мяча».

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