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Победа Франции над Гибралтаром (14:0) – крупнейшая в истории квалификации Евро. Сборные из УЕФА не забивали столько с 1967 года

Победа Франции над Гибралтаром (14:0) – крупнейшая в истории квалификации Евро. Сборные из УЕФА не забивали столько с 1967 года

С таким счетом команда Дидье Дешама разгромила Гибралтар. Прежде с разницей в 14 мячей никому победить не удавалось.

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