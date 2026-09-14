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Sky News: принц Гарри и Меган Маркл сменили школу детей из-за безопасности

Sky News: принц Гарри и Меган Маркл сменили школу детей из-за безопасности

Принц Гарри и Меган Маркл перевели своих детей в другую школу спустя несколько дней после начала учебного года из-за вопросов безопасности, пишет Sky News.

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