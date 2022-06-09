Жительница Кировской области благодарит полицейских за раскрытие дистанционного преступления

На имя начальника УМВД России по Кировской области генерал-майора полиции Константина Селянина поступило письмо от жительницы города Малмыжа.

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