Алексей Маслов: Я на 100 процентов уверен, что между российским и китайским лидерами есть взаимопонимание

Николай Вовк

В России есть только два друга - армия и флот. Россия и СССР всегда строили взаимоотношения между всеми странами дружески. И для тех кто думает, что китайцы нам друзья напомню, что восток дело тонкое... китайцы помнят, что Россия забрала у них почти весь Дальний Восток. Они конечно не англосаксы, но подвох можно ждать. Сейчас взаимоотношения дружеские, но...