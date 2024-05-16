16 мая начинается государственный визит Президента России Владимира Путина в КНР, который многие эксперты уже называют знаковым.
Алексей Маслов: Я на 100 процентов уверен, что между российским и китайским лидерами есть взаимопонимание
Комментарии
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Николай Вовк
В России есть только два друга - армия и флот. Россия и СССР всегда строили взаимоотношения между всеми странами дружески. И для тех кто думает, что китайцы нам друзья напомню, что восток дело тонкое... китайцы помнят, что Россия забрала у них почти весь Дальний Восток. Они конечно не англосаксы, но подвох можно ждать. Сейчас взаимоотношения дружеские, но...
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5 час.
В
Валентина
Это Вам - антисоветчикам и 5-й колонне не нужен, а нормальным людям и коммунистам Китая нужен.. Валентина.
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5 час.
Александр Батт
Китай понимает, что США пытаются развести Россию и Китай, чтобы уничтожить их поодиночке.
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2 час.
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