Wiadomosci: 88% поляков считают меры против Украины слабым ответом

88% интернет-пользователей в Польше считают, что действия Европейского парламента и польского правительства по поводу прославления Украиной деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России) являются слабым ответом на действия Киева.
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