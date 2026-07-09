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Wiadomosci: 88% поляков считают меры против Украины слабым ответом

Wiadomosci: 88% поляков считают меры против Украины слабым ответом

88% интернет-пользователей в Польше считают, что действия Европейского парламента и польского правительства по поводу прославления Украиной деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России) являются слабым ответом на действия Киева.

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