Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

439 подписчиков

Лула да Силва выступил против расширения поселений Израиля на Западном берегу

Лула да Силва выступил против расширения поселений Израиля на Западном берегу

Израильские поселения на оккупированном Западном берегу реки Иордан препятствуют урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил президент Бразилии Лула да СилваИзраильские поселения на оккупированном Западном берегу реки Иордан препятствуют урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил президент Бразилии Лула да Силва «Незаконные поселения на Западном берегу делают решение о двух государствах все более нежизнеспособным, хотя оно необходимо для безопасной жизни израильтян и палестинцев», — сказал он, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым