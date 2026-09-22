Лула да Силва выступил против расширения поселений Израиля на Западном берегу

Израильские поселения на оккупированном Западном берегу реки Иордан препятствуют урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил президент Бразилии Лула да СилваИзраильские поселения на оккупированном Западном берегу реки Иордан препятствуют урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил президент Бразилии Лула да Силва «Незаконные поселения на Западном берегу делают решение о двух государствах все более нежизнеспособным, хотя оно необходимо для безопасной жизни израильтян и палестинцев», — сказал он, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.
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