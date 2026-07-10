Новые точки роста товарооборота между РФ и КНР представят на форуме «РОСТКИ»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» На предстоящем IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет в Казани с 16 по 19 августа текущего, 2026 года, эксперты, представители органов власти и деловых объединений обсудят перспективы дальнейшего роста товарооборота между Россией и Китаем, развитие межрегионального сотрудничества и новые возможности для бизнеса на одном из крупнейших рынков мира.