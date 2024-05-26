Симоньян: «Предлагаю – просроченным»

МОСКВА, 27 мая, ФедералПресс. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, Маргарита Симоньян, поделилась относительно того, как можно называть Зеленского после завершения его полномочий.
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