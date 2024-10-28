От этих признаний даже вам станет стыдно: пользователи Reddit рассказали про самые нелепые ситуации из детства

Пользователь социальной сети Reddit задал юзерам вопрос в разделе AskReddit о том, в какие неловкие переделки они попадали в детстве и есть ли среди них такие, о которых стыдно вспоминать даже спустя годы.
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