В Должанском районе Орловской области опасаются расформирования бригады скорой помощи

В профсоюз медработников «Действие» обратились сотрудники скорой помощи Должанской ЦРБ. Причиной стало то, что фельдшеров без их согласия переместили из большого, разделённого на несколько комнат помещения в другое, находящееся в соседнем здании, тем самым лишив их связи с центральной диспетчерской Орловской области.