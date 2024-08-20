В Должанском районе Орловской области опасаются расформирования бригады скорой помощи

В профсоюз медработников «Действие» обратились сотрудники скорой помощи Должанской ЦРБ. Причиной стало то, что фельдшеров без их согласия переместили из большого, разделённого на несколько комнат помещения в другое, находящееся в соседнем здании, тем самым лишив их связи с центральной диспетчерской Орловской области.
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