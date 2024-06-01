Путин против Искусственного Интеллекта, где Зеленский - аватар ИИ

Народам всей планеты нравятся теории заговоров и их предполагаемые участники: жидомасоны, иллюминаты, педофилы Эпштейна, общество “Череп и кости”, Богемская роща, Бильдербергский клуб, Комитет 300, злые интриганы клана Клинтонов-Обамы, Ротшильды с Рокфеллерами, и, наконец, просто международные банкиры, которых никто никогда не видел.
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