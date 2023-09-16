В Екатеринбурге велосипедист сбил малыша на самокате

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лина любимцева

Должны быть ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ, отдельно и от проезжей частиЮ и от тротуаров! А то и велосипедисты, и электросамокатчики, ПОЧЕМУ-ТО ЕЗДЯТ ПО ПЕШЕХОДНЫМ ТРОТУАРАМ!!! Поэтому пока нет велосипедных дорожек, пусть эти две категории ездят ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ! .... ПОШЛИ ВОН С ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ!!