В Екатеринбурге велосипедист сбил трехлетнего ребенка на самокате. Об этом пишет портал Е1.Ru. В публикации сказано, что малыш ехал на самокате рядом с мамой, когда велосипедист внезапно вырулил из-за будки на тротуар и сшиб ребенка.
В Екатеринбурге велосипедист сбил малыша на самокате
Комментарии
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лл
лина любимцева
Должны быть ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ, отдельно и от проезжей частиЮ и от тротуаров! А то и велосипедисты, и электросамокатчики, ПОЧЕМУ-ТО ЕЗДЯТ ПО ПЕШЕХОДНЫМ ТРОТУАРАМ!!! Поэтому пока нет велосипедных дорожек, пусть эти две категории ездят ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ! .... ПОШЛИ ВОН С ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ!!
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