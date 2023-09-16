smi.today

4 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Давайте побольше показывайте и приглашайте как на экскурсию по нашим объектам где находиться,где готовят выпустить,гд...Царёв: Украинцы у...
  • Александр Попов
    НЕМЧИКАМ нравится когда их ИМЕЮТ.Германия жертвует...
  • Вовладар Даров
    Америки тогда придет конец! Ядерный удар им обеспечен!Экс-агент ЦРУ Мак...

В Екатеринбурге велосипедист сбил малыша на самокате

В Екатеринбурге велосипедист сбил малыша на самокате

В Екатеринбурге велосипедист сбил трехлетнего ребенка на самокате. Об этом пишет портал Е1.Ru. В публикации сказано, что малыш ехал на самокате рядом с мамой, когда велосипедист внезапно вырулил из-за будки на тротуар и сшиб ребенка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Должны быть ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ, отдельно и от проезжей частиЮ и от тротуаров! А то и велосипедисты, и электросамокатчики, ПОЧЕМУ-ТО ЕЗДЯТ ПО ПЕШЕХОДНЫМ ТРОТУАРАМ!!! Поэтому пока нет велосипедных дорожек, пусть эти две категории ездят ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ! .... ПОШЛИ ВОН С ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ!!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх