Что, если бы наша Солнечная система пошла другим путем? Могла ли «Суперземля» между Марсом и Юпитером погубить Землю?

Представьте себе нашу Солнечную систему, но немного иначе. Не с привычным поясом астероидов, словно россыпью космической гальки между Марсом и Юпитером, а с полноценной планетой — «суперземлей», массивным небесным телом, чья гравитация могла бы полностью перекроить судьбу нашего космического дома.