Вышедшему на пробежку мужчине пришлось спасаться от медведя

Пожалуй, самого сурового тренера обнаружили в Южно-Курильске. Там бегун решил позаниматься спортом на берегу моря, но в какой-то момент ему пришлось сильно прибавить в скорости из-за того, что за ним внезапло погнался медведь.
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