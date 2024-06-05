Владимир Путин осмотрел выставочные залы Мемориального музея-лицея Пушкина

6 июня исполняется 225 лет со дня рождения поэта После трёхчасовой конференции с иностранными журналистами президент России Владимир Путин посетил музей-заповедник «Царское Cело», где осмотрел выставочные залы Мемориального музея-лицея Пушкина.
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