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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коннор Макдэвид: «Флорида» играет в быстрый, агрессивный хоккей, можно ожидать потасовок. Но мы команда ветеранов, не думаю, что такие вещи беспокоят парней»

«Флорида» играет в быстрый, дерзкий и агрессивный хоккей. Я не думаю, что это что-то меняет. Можно ожидать потасовок и тому подобного.

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