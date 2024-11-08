Депутат Стенякина: предпенсионеров могут освободить от работы на два дня в год

В выходные они смогут пройти диспансеризацию Граждане предпенсионного возраста могут быть освобождены от работы на два рабочих дня в год для прохождения диспансеризации, сообщила РИА Новости член комитета Государственной думы по социальной политике Екатерина Стенякина.
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