Каллас: сокращение турвиз для россиян имеет решающее значение

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что хочет сократить выдачу туристических виз гражданам России и ограничить передвижение российских дипломатов.
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