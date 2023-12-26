В Самаре дети участник СВО посетили главную елку

Мероприятие проходило в Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича.Десятки детей, учеников самарских школ 25 декабря собрались в одном из главных учреждений культуры областного центра.
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