Театр абсурда
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Театр абсурда

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Спутниковая разведка НАТО обнаружила стартовый комплекс ракет с ЯЭУ "Буревестник" - ракетный город в вологодских лесах

Спутниковая разведка НАТО обнаружила стартовый комплекс ракет с ЯЭУ "Буревестник" - ракетный город в вологодских лесах

  Любопытные и немного странные вещи происходят в последнее время с российским оружием. В том числе и теми не имеющими аналогов видами, указанными российским Президентом в послании Государственной Думе 1-го марта 2018 года.

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