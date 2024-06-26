Курганцы в лидерах по получению страховых выплат за паводок на Урале

260 млн рублей жителям Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округовза пострадавшее от апрельских паводков жилье.
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