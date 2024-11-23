Стало известно об эмоциональном состоянии нанесшего травму Овечкину хоккеиста

Инсайдер Эллиотт Фридман рассказал об эмоциональном состоянии канадского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» Джека Макбэйна после того, как он нанес травму российскому капитану «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину.
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