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Стало известно об эмоциональном состоянии нанесшего травму Овечкину хоккеиста

Стало известно об эмоциональном состоянии нанесшего травму Овечкину хоккеиста

Инсайдер Эллиотт Фридман рассказал об эмоциональном состоянии канадского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» Джека Макбэйна после того, как он нанес травму российскому капитану «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
После выздоровления Александр ему две сломает.
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