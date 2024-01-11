Карацев снялся с Australian Open

Аслан Карацев не примет участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису. 38-я ракетка мира и один из лучших действующих российских теннисистов Аслан Карацев принял решение отказаться от участия в первом в году турнире серии «Большого шлема» Australian Open.
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