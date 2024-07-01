Стоматолог Антипенко назвал множественный кариес противопоказанием к установке брекетов

Некоторые врачи устанавливают брекет-системы пациентам, несмотря на противопоказания. Среди них — низкий уровень гигиены полости рта и множественный кариес, рассказал врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко в эфире радио Sputnik.
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