Аналитик Беюкшахин призвал найти решение по торговле с Россией в нацвалютах

Решение между Россией и Турцией о торговле в нацвалютах, принятое ранее, до сих пор не выполнено. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на турецкого экономического обозревателя Тайлана Беюкшахина.
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