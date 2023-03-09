Автомобили б/у: Продавать за миллион и продать — две большие разницы

Цены на подержанные автомобили растут, но это не более чем «хотелки» продавцов Иван Рыбин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС В отсутствии новых легковушек растёт спрос на подержанные автомобили, цены в соответствии с этим вроде как тоже подтягиваются.