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«Торпедо» – «Урал». Бикфалви и Караев играют. Онлайн-трансляция

«Торпедо» – «Урал». Бикфалви и Караев играют. Онлайн-трансляция

«Торпедо» принимает «Урал» в 19-м туре Мир РПЛ. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ».

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