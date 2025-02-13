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Экс-российский госслужащий сотрудничал с СБУ и получил срок в колонии

Экс-российский госслужащий сотрудничал с СБУ и получил срок в колонии

В Еврейской автономной области (ЕАО) суд приговорил бывшего служащего «Центра государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Еврейской автономной области» к 14 годам лишения свободы за сотрудничество со службой безопасности Украины (СБУ).

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