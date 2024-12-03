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Царьград

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Царёв раскрыл британский секрет удара "Орешником" по бункерам "Южмаша"

Царёв раскрыл британский секрет удара "Орешником" по бункерам "Южмаша"

Экс-депутат Рады Олег Царев заявил в эфире программы "Царьград. Главное", что главный секрет "Южмаша", по которому был совершен боевой испытательный пуск новой баллистической ракеты средней дальности ВС России, был связан с Лондоном.

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Комментарии
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ольга решетникова
Не переживайте за народ. &quot;Упала рядом&quot; - значит, ударят еще раз, с поправкой на ветер, вспышки на солнце, и Ваши сомнения. Пристрелочный это был выстрел.  А если серьезно - почитайте паблики бандеровцев, там и про Южмаш ноют, и про то, что &quot;народ бандеронацистский ничего не знает, всё скрывают&quot;. Что надо будет - скажут.  https://www.google.com/search?q=%D1%8E%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&amp;oq=%D1%8E%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88&amp;gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqEwgDEAAYgwEYsQMYxwMYgAQYigUyBwgAEAAYjwIyEwgBEC4YgwEYxwEYsQMY0QMYgAQyEAgCEAAYgwEYsQMYgAQYigUyEwgDEAAYgwEYsQMYxwMYgAQYigUyEAgEEAAYgwEYsQMYgAQYigUyEwgFEAAYgwEYsQMYxwMYgAQYigUyDQgGEAAYgwEYsQMYgAQyEAgHEAAYgwEYsQMYgAQYigUyBwgIEAAYgAQyBwgJEAAYgATSAQk4MDk0ajFqMTWoAgiwAgE&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8
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