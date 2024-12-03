Царёв раскрыл британский секрет удара "Орешником" по бункерам "Южмаша"

ольга решетникова

Не переживайте за народ. "Упала рядом" - значит, ударят еще раз, с поправкой на ветер, вспышки на солнце, и Ваши сомнения. Пристрелочный это был выстрел. А если серьезно - почитайте паблики бандеровцев, там и про Южмаш ноют, и про то, что "народ бандеронацистский ничего не знает, всё скрывают". Что надо будет - скажут. https://www.google.com/search?q=%D1%8E%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&oq=%D1%8E%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqEwgDEAAYgwEYsQMYxwMYgAQYigUyBwgAEAAYjwIyEwgBEC4YgwEYxwEYsQMY0QMYgAQyEAgCEAAYgwEYsQMYgAQYigUyEwgDEAAYgwEYsQMYxwMYgAQYigUyEAgEEAAYgwEYsQMYgAQYigUyEwgFEAAYgwEYsQMYxwMYgAQYigUyDQgGEAAYgwEYsQMYgAQyEAgHEAAYgwEYsQMYgAQYigUyBwgIEAAYgAQyBwgJEAAYgATSAQk4MDk0ajFqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8