В зооуголке Симферополя живёт внук ослицы из «Кавказской пленницы»

В Детском парке Симферополя живет внук ослицы Люськи из «Кавказской пленницы», пишет"КП-Крым". Кинокомедию «Кавказская пленница» начали снимать 22 апреля 1966 года и большую часть времени киногруппа работала в Крыму.
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