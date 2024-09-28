👍 На Южном берегу Крыма открылась модельная библиотека Таких проектов на ЮБК ранее не было. Модельная библиотека открылась в Алуште по национальному проекту «Культура».
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👍 На Южном берегу Крыма открылась модельная библиотека Таких проектов на ЮБК ранее не было. Модельная библиотека открылась в Алуште по национальному проекту «Культура».