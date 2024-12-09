⚡️ Крымский художник рисует героев спецоперации и фронтовые сюжеты На своих полотнах Иван Кудрявцев раскрывает истории бойцов СВО.
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⚡️ Крымский художник рисует героев спецоперации и фронтовые сюжеты На своих полотнах Иван Кудрявцев раскрывает истории бойцов СВО.